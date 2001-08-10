Амурчанин взял 10,5 тысячи с пенсионерки за создание отзыва на сайте

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Благовещенске 26-летний мастер по ремонту компьютерной техники взял с клиентки деньги за неоказанные услуги. Об этом сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на УМВД России по Амурской области.

В ноябре прошлого года молодой человек пришел к пенсионерке 1947 года рождения, у которой возникли затруднения с написанием и отправкой отзыва на сайт одного из медицинских учреждений города.

Осмотрев планшет клиентки, специалист понял, что проблема кроется не в исправности гаджета, а в отсутствии у пожилой хозяйки навыков пользования им.

За несколько минут молодой человек помог амурчанке написать отзыв, а после предъявил счет на 10,5 тысячи рублей, включив в него стоимость фактически не выполненных работ, таких как обновление программного обеспечения, прошивка электронного устройства, его настройка, оптимизация и прочее.

Женщина перевела на банковскую карту мастера требуемую сумму, а позднее пожаловалась на него в полицию. Сотрудники ОВД задержали злоумышленника. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.