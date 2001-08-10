Сахалинец убил сожительницу во время бытового конфликта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело против 48-летнего мужчины, который убил свою сожительницу во время бытового конфликта. По версии следствия, он нанес женщине несколько ножевых ранений, от которых она скончалась на следующий день.

Следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). Как рассказали ТИА "Острова" в следственном управлении, конфликт произошел в ночь с 16 на 17 августа 2025 года в квартире на ул. Коммунистической в селе Синегорск. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес 42-летней женщине не менее двух ударов ножом в бедро.

Следователи сейчас собирают и фиксируют доказательства по делу, а также решают вопрос о мере пресечения для обвиняемого. Мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности, но в его биографии были административные правонарушения.