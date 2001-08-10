Сахалинец убил сожительницу во время бытового конфликта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело против 48-летнего мужчины, который убил свою сожительницу во время бытового конфликта. По версии следствия, он нанес женщине несколько ножевых ранений, от которых она скончалась на следующий день.
Следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). Как рассказали ТИА "Острова" в следственном управлении, конфликт произошел в ночь с 16 на 17 августа 2025 года в квартире на ул. Коммунистической в селе Синегорск. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес 42-летней женщине не менее двух ударов ножом в бедро.
Следователи сейчас собирают и фиксируют доказательства по делу, а также решают вопрос о мере пресечения для обвиняемого. Мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности, но в его биографии были административные правонарушения.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
11:58 Сегодня Приморье и Сахалин отправили за рубеж 11,8 тысяч тонн рыбопродукции
09:02 Сегодня Военные Сахалина отрабатывают взаимодействие штурмовых групп с операторами дронов
09:30 Сегодня На Сахалине за сутки произошло три пожара
08:57 Сегодня Сотрудников аэровокзала "Южно-Сахалинск" наградили в честь Дня Воздушного Флота России
10:50 15 Августа 41-летний мотоциклист погиб в результате аварии в Южно-Сахалинске
14:45 14 Августа Пропавшая у острова Монерон женщина-дайвер спасена
11:58 12 Августа Экспорт рыбы из Приморья и Сахалина за неделю вырос почти вчетверо
14:40 14 Августа Южно-Сахалинск примет XII Кубок мэра по теннису
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
17:04 22 Июля В Аниве отец пытался спасти тонущего сына и погиб вместе с ним
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
09:25 1 Августа Полиция Корсакова задержала местного жителя за выращивание 63 кустов конопли
Выбор редакции
- 10:32 Сегодня Невельский район готовится к традиционному "Забегу чемпионов"
- 10:34 Вчера Сахалинцам напомнили, что отцы и родственники могут оформить отпуск по уходу за ребенком
- 10:57 15 Августа Мастер-классы и концертную программу подготовили к "Яблочному спасу" в Южно-Сахалинске
- 09:49 15 Августа Военные Сахалина отработали борьбу с дронами
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?