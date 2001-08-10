Сахалинец украл у родителей и пропил почти полмиллиона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске полиция задержала 41-летнего жителя Поронайского района, подозреваемого в краже 445 тысяч рублей у собственных родителей. Мужчина, ранее имевший судимость, неоднократно похищал деньги во время визитов к матери и отчиму.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, потерпевший обратился в полицию с заявлением о пропаже денежных средств. Оперативники уголовного розыска быстро установили, что кражу совершил сын потерпевшей, который приезжал к родителям в гости.

Выяснилось, что подозреваемый находил дома спрятанные семейные накопления и систематически их похищал. Все украденные деньги он потратил на покупку алкогольных напитков. Общий ущерб составил 445 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража в крупном размере). В отношении фигуранта суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления.