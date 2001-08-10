Сахалинец украл у родителей и пропил почти полмиллиона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске полиция задержала 41-летнего жителя Поронайского района, подозреваемого в краже 445 тысяч рублей у собственных родителей. Мужчина, ранее имевший судимость, неоднократно похищал деньги во время визитов к матери и отчиму.
Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, потерпевший обратился в полицию с заявлением о пропаже денежных средств. Оперативники уголовного розыска быстро установили, что кражу совершил сын потерпевшей, который приезжал к родителям в гости.
Выяснилось, что подозреваемый находил дома спрятанные семейные накопления и систематически их похищал. Все украденные деньги он потратил на покупку алкогольных напитков. Общий ущерб составил 445 тысяч рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража в крупном размере). В отношении фигуранта суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
11:58 Сегодня Приморье и Сахалин отправили за рубеж 11,8 тысяч тонн рыбопродукции
09:02 Сегодня Военные Сахалина отрабатывают взаимодействие штурмовых групп с операторами дронов
09:30 Сегодня На Сахалине за сутки произошло три пожара
08:57 Сегодня Сотрудников аэровокзала "Южно-Сахалинск" наградили в честь Дня Воздушного Флота России
10:50 15 Августа 41-летний мотоциклист погиб в результате аварии в Южно-Сахалинске
14:45 14 Августа Пропавшая у острова Монерон женщина-дайвер спасена
11:58 12 Августа Экспорт рыбы из Приморья и Сахалина за неделю вырос почти вчетверо
14:40 14 Августа Южно-Сахалинск примет XII Кубок мэра по теннису
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
17:04 22 Июля В Аниве отец пытался спасти тонущего сына и погиб вместе с ним
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
09:25 1 Августа Полиция Корсакова задержала местного жителя за выращивание 63 кустов конопли
Выбор редакции
- 10:32 Сегодня Невельский район готовится к традиционному "Забегу чемпионов"
- 10:34 Вчера Сахалинцам напомнили, что отцы и родственники могут оформить отпуск по уходу за ребенком
- 10:57 15 Августа Мастер-классы и концертную программу подготовили к "Яблочному спасу" в Южно-Сахалинске
- 09:49 15 Августа Военные Сахалина отработали борьбу с дронами
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?