Сахалинец украл с лестничной площадки велосипед, стоимостью 44 000 рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске полиция задержала 37-летнего мужчину по подозрению в краже велосипеда стоимостью 44 тысячи рублей. Злоумышленник похитил двухколесный транспорт с лестничной площадки многоквартирного дома, где его оставил владелец.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, 39-летний потерпевший оставил свой велосипед серого цвета в подъезде, закрепив его замком. Подозреваемый, гуляя ночью по городу, заметил транспортное средство и с помощью подручных средств снял запирающее устройство, после чего увез велосипед к себе домой.

Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия и быстро установили личность подозреваемого. Полицейские изъяли похищенный велосипед, который вскоре вернут законному владельцу.

В отношении 37-летнего мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего.