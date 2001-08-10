На Сахалине за сутки произошло три пожара

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние сутки в Сахалинской области зарегистрировали три пожара, включая возгорание автомобиля и хозяйственных построек. Во всех случаях пожарным удалось быстро локализовать и ликвидировать огонь, пострадавших нет.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, первое происшествие произошло в Охе. В 17:15 на пульт дежурного поступило сообщение о горящем автомобиле на обочине объездной дороги. Пожарные прибыли через две минуты и к 17:27 полностью потушили возгорание на площади 3 квадратных метра. В тушении участвовали четыре сотрудника МЧС и одна единица техники.

Второй пожар вспыхнул в селе Соболево, где в 18:31 загорелись хозяйственные постройки рядом с дачным домом. Огнеборцам потребовалось 19 минут, чтобы добраться до места. Они локализовали возгорание к 19:27, а полностью ликвидировали его только к 00:02. Площадь пожара составила 65 квадратных метров. На месте работали шесть специалистов и две единицы техники.

Третий инцидент произошёл в Углегорске. В 22:06 поступил вызов о задымлении в квартире на улице Войтинского. Пожарные прибыли через шесть минут и обнаружили тлеющий диван. Возгорание локализовали за восемь минут, а полностью потушили к 22:19. В операции участвовали четыре спасателя и одна пожарная машина.

Также за сутки на водных объектах области зафиксировали одно происшествие. К ликвидации ДТП пожарно-спасательные подразделения не привлекались.