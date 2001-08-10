Тихоокеанское
На Сахалине сотрудники автоинспекции за сутки пресекли 101 нарушение ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние дни на Сахалине произошло одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал один человек. Параллельно сотрудники ГИБДД в ходе профилактических рейдов выявили 101 нарушение ПДД, включая пять случаев управления автомобилем в состоянии опьянения.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной Госавтоинспекции, инспекторы задержали и отстранили от управления пять водителей, находившихся за рулём в нетрезвом состоянии. Ещё десять человек попались на управлении транспортными средствами без прав либо после лишения водительских удостоверений судом.

Сотрудники ГИБДД также оштрафовали:

6 водителей за тонировку стёкол;

5 автомобилистов за нарушения правил перевозки детей;

7 человек за непристёгнутые ремни безопасности;

1 водителя за езду на незарегистрированном ТС;

8 автомобилистов за выезд на встречную полосу;

2 водителей за отсутствие госномеров.

Кроме того, инспекторы составили три административных протокола за неуплату штрафов в установленный срок и отправили на штрафстоянку три автомобиля. Стационарные камеры фото- и видеофиксации за этот же период зафиксировали 893 нарушения ПДД, включая 499 случаев превышения скорости и 134 факта непристёгнутых ремней безопасности.

