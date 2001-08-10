Четверо иностранцев на Камчатке похитили земляка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Петропавловск-Камчатский городской суд отправил под арест четверых иностранцев. Мужчин обвиняют в похищении человека по предварительному сговору, пишет ИА «Кам 24», ссылаясь на пресс-службу суда.

Вечером 13 августа четверо приезжих с применением насилия и угроз захватили своего земляка и насильно затолкнули в автомобиль. Пленника сначала отвезли в здание по проспекту Победы, а затем перевезли в одну из квартир в многоквартирном доме по Садовому переулку. Потерпевшего держали до утра 14 августа, пока он не смог сбежать.

Суд учёл характер, степень тяжести и общественной опасности преступления, сведения о личностях обвиняемых, отсутствие у троих из них постоянного места жительства. Также приняли во внимание, что они могут скрыться и угрожать потерпевшему.

Ходатайство следователя удовлетворили. Обвиняемых заключили под стражу на два месяца.