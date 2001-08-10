Муниципальное предприятие в Макарове оштрафовали за задержку зарплат

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Макарове работники муниципального предприятия "Строитель" наконец получили компенсации за задержку заработной платы. Прокуратура района не только добилась выплаты долгов, но и привлекла предприятие к административной ответственности.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной прокуратуре, проверка выявила серьезные нарушения трудового законодательства в МУП "Строитель". Оказалось, что предприятие, которое должно выплачивать зарплату дважды в месяц, задержало выплаты 11 работникам на общую сумму 568 тысяч рублей из-за блокировки расчетного счета. При этом руководство не выплатило положенные компенсации за просрочку.

Прокурор Макаровского района потребовал устранить нарушения, направив соответствующее представление директору предприятия. В результате работники получили все причитающиеся им деньги. Кроме того, суд привлек МУП "Строитель" к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ и назначил штраф за нарушение трудового законодательства.