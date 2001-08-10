За выходные дни на Сахалине задержали 37 пьяных водителей и 42 – без прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние дни на Сахалине произошло четыре ДТП с пострадавшими. Сотрудники ГИБДД в ходе рейда выявили 368 нарушений правил дорожного движения, в том числе задержали 37 водителей в состоянии опьянения.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной автоинспекции, инспекторы отстранили от управления 37 нетрезвых водителей. Еще 42 человека попались за рулем без прав или после лишения водительского удостоверения. Среди других распространенных нарушений - тонировка стекол (25 случаев), технические неисправности автомобилей (6 водителей) и неправильная перевозка детей (16 нарушителей).

Отдельно полицейские отметили 24 случая непристегнутых ремней безопасности, 10 нарушений при обгоне и один случай езды без номеров. Кроме того, инспекторы составили 25 административных протоколов на водителей, которые вовремя не оплатили штрафы за предыдущие нарушения. Все задержанные понесут административную ответственность согласно действующему законодательству.