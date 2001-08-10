Пожарные Сахалинской области ликвидировали четыре возгорания за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние сутки в Сахалинской области произошло четыре пожара, три из которых спасатели успешно ликвидировали. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, все происшествия обошлись без жертв и пострадавших.

Первое возгорание зафиксировали в Корсакове на улице Строительной в 7:04 утра. Огонь охватил крышу веранды многоквартирного дома и припаркованный автомобиль. Восемь пожарных на двух машинах справились с пламенем за час тринадцать минут, локализовав пожар на площади 24 квадратных метра.

Во второй половине дня в Долинске на улице Кирова загорелась баня. Четыре спасателя на одной машине прибыли на место через четыре минуты после вызова и за 55 минут полностью ликвидировали возгорание потолка в парной, площадью два квадратных метра.

Вечером того же дня в Томари на улице Антона Буюклы открытым пламенем горел гараж. Расчет из четырех человек потушил огонь за восемнадцать минут, не допустив распространения пожара.

Специалисты отмечают, что за отчетный период не зафиксировали происшествий на водных объектах и не привлекали пожарные подразделения к ликвидации ДТП.