Полиция Южно-Сахалинска задержала подозреваемого в краже велосипеда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске полиция раскрыла кражу велосипеда, который украли, пока хозяйка купалась в реке. Подозреваемым оказался 38-летний местный житель, который уже попал под уголовное дело.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, инцидент произошел 1 августа 2025 года. 41-летняя женщина отдыхала на берегу реки Сусуя и оставила свой велосипед без присмотра, отправившись купаться. Когда она вернулась, транспортное средство стоимостью 10 260 рублей уже исчезло.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили подозреваемого. Им оказался 38-летний мужчина, который проходил мимо и, заметив велосипед, решил его украсть. Полицейские задержали злоумышленника, изъяли похищенное имущество и вернули его законной владелице.

Следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде подписки о невыезде.