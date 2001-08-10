В Южно-Сахалинске неизвестный сбил подростка на мотоцикле и скрылся

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске разыскивают водителя автомобиля Toyota Cresta, который 17 августа сбил подростка. Несовершеннолетний в 4 часа утра катался по улице Комсомольской на мотоцикле пишет astv.ru.

В ГАИ Сахалинской области сообщили, что происшествие случилось в районе дома №255/1 (район "Столицы").

"По предварительным данным, неустановленный водитель Toyota Cresta, двигаясь в южном направлении, при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении мотоциклом Honda, после чего покинул место ДТП. Проводятся розыскные мероприятия", - отметили в ведомстве.

Известно, что юный мотоциклист не имел прав и находился за рулём без защитной экипировки. По факту аварии проводят проверку.