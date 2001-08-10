Тихоокеанское
информационное агентство
18 Августа 2025
Сейчас 15:54
80,02|93,71
В Южно-Сахалинске пройдет медовая ярмарка
09:00, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске неизвестный сбил подростка на мотоцикле и скрылся

В Южно-Сахалинске неизвестный сбил подростка на мотоцикле и скрылся

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске разыскивают водителя автомобиля Toyota Cresta, который 17 августа сбил подростка. Несовершеннолетний в 4 часа утра катался по улице Комсомольской на мотоцикле пишет astv.ru.

 В ГАИ Сахалинской области сообщили, что происшествие случилось в районе дома №255/1 (район "Столицы").

 "По предварительным данным, неустановленный водитель Toyota Cresta, двигаясь в южном направлении, при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении мотоциклом Honda, после чего покинул место ДТП. Проводятся розыскные мероприятия", - отметили в ведомстве.

Известно, что юный мотоциклист не имел прав и находился за рулём без защитной экипировки. По факту аварии проводят проверку.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?