В Долинске вахтовик лишился 250 тысяч рублей после выпивки с малознакомыми людьми

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

41-летний житель Поронайского района обратился в полицию с заявлением о пропаже 250 тысяч рублей со своего счета. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили подозреваемого - 35-летнего жителя Долинска, который воспользовался доверием потерпевшего и похитил деньги через онлайн-банк.

Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, потерпевший, вернувшись с вахты, остался без жилья и познакомился с подозреваемым на вокзале. Тот предложил ему временно пожить у него. Во время совместного распития спиртного к ним присоединился друг хозяина квартиры, который заметил у потерпевшего крупную сумму денег. Подозреваемый подсмотрел пароли от телефона и онлайн-банка, а затем, дождавшись, когда мужчина уснет, перевел 250 тысяч рублей на другой счет и обналичил их. Чтобы скрыть следы преступления, он выбросил телефон потерпевшего в реку.

Полиция возбудила уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.