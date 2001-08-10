На Сахалине задержали наркокурьера из Кемерова с партией синтетического наркотика
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) УМВД России по Сахалинской области пресекли попытку завоза и распространения крупной партии запрещенных веществ. Оперативники задержали 56-летнего жителя Кемерова, который по заданию организаторов подпольного интернет-магазина должен был расфасовать и разложить наркотики в тайники Южно-Сахалинска.
Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области, полиция получила оперативную информацию о деятельности подозреваемого и установила за ним наблюдение. Мужчина уже успел забрать наркотики из тайника, но не успел их распространить – при задержании у него изъяли почти 300 граммов синтетической наркотической смеси, содержащей α-PVP (производное N-метилэфедрона).
Сейчас следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ – покушение на сбыт наркотиков организованной группой в особо крупном размере. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:50 Сегодня 41-летний мотоциклист погиб в результате аварии в Южно-Сахалинске
09:49 Сегодня Военные Сахалина отработали борьбу с дронами
09:01 Сегодня На Камчатке волонтеры пытаются освободить от петли детёныша косатки
09:24 Сегодня На Сахалине за сутки произошло 4 ДТП с одним погибшим и пятью пострадавшими
10:15 8 Августа Сахалинский предприниматель похитил 21 миллион бюджетных средств
12:27 8 Августа В Южно-Сахалинске провели мастер-класс по нивхским орнаментам
17:06 8 Августа Исследование выявило отношение жителей Южно-Сахалинска к использованию ИИ при найме на работу
16:44 8 Августа Сильный дождь прогнозируется на северных Курилах
09:24 18 Июля Жители холмской пятиэтажки блокируют проведение капитального ремонта
17:30 18 Июля В Южно-Сахалинске ограничат движение на трех улицах из-за ремонтных работ
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
17:04 22 Июля В Аниве отец пытался спасти тонущего сына и погиб вместе с ним
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?