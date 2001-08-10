На Сахалине задержали наркокурьера из Кемерова с партией синтетического наркотика

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) УМВД России по Сахалинской области пресекли попытку завоза и распространения крупной партии запрещенных веществ. Оперативники задержали 56-летнего жителя Кемерова, который по заданию организаторов подпольного интернет-магазина должен был расфасовать и разложить наркотики в тайники Южно-Сахалинска.

Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области, полиция получила оперативную информацию о деятельности подозреваемого и установила за ним наблюдение. Мужчина уже успел забрать наркотики из тайника, но не успел их распространить – при задержании у него изъяли почти 300 граммов синтетической наркотической смеси, содержащей α-PVP (производное N-метилэфедрона).

Сейчас следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ – покушение на сбыт наркотиков организованной группой в особо крупном размере. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.