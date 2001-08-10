41-летний мотоциклист погиб в результате аварии в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 августа 2025 года в Южно-Сахалинске произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие на перекрестке улиц Комсомольская и Курильская. 47-летняя водитель автомобиля Genesis нарушила правила дорожного движения, что привело к столкновению с мотоциклом и гибели его водителя.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной ГИБДД, авария произошла в 19:02 на нерегулируемом перекрестке. Женщина за рулем Genesis, выезжая со второстепенной улицы, не уступила дорогу мотоциклу Yamaha, который двигался по главной дороге в северном направлении с включенными спецсигналами.

41-летний мотоциклист получил тяжелые травмы в результате столкновения. Медики Сахалинской областной клинической больницы не смогли спасти его жизнь. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП, устанавливая все обстоятельства произошедшего.