На Сахалине за сутки произошло 4 ДТП с одним погибшим и пятью пострадавшими
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За сутки на Сахалине произошло четыре ДТП, в которых погиб один человек и пятеро получили травмы. Параллельно сотрудники ГИБДД выявили почти 150 нарушений, включая задержание нетрезвых и лишенных прав водителей.
Как сообщили ТИА "Острова" в областной Госавтоинспекции, за последние 24 часа на дорогах региона зафиксировали четыре аварии. В результате один человек погиб, еще пятеро пострадали. Полицейские усилили контроль за соблюдением ПДД и пресекли 147 нарушений. Среди задержанных - 10 водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения, и 25 человек, лишенных прав либо вовсе не имевших права садиться за руль.
Кроме того, инспекторы привлекли к ответственности водителей за тонировку стекол (8 случаев), технические неисправности машин (4), нарушения перевозки детей (7) и непристегнутые ремни безопасности (5). Также наказали одного автомобилиста за езду на незарегистрированном ТС и двух пешеходов, нарушивших правила. Еще 11 водителей попали в списки за неуплату штрафов, а их машины отправили на спецстоянку.
Фото- и видеофиксация выявила более 3,2 тыс. нарушений. Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД обработал данные с камер: 2837 водителей превысили скорость, 10 проигнорировали красный свет, 272 не использовали ремни безопасности. Также зафиксированы 16 случаев выезда на встречную полосу и 11 - непропуска пешеходов на переходах.
