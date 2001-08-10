За полгода на Сахалине выявили пять фальшивых банкнот крупного номинала
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За первые шесть месяцев 2025 года в банковских учреждениях Сахалинской области обнаружили пять поддельных банкнот Банка России. Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе Отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного ГУ Банка России, все изъятые фальшивки имели крупный номинал - три купюры по 1000 рублей и две по 5000 рублей.
Специалисты отмечают, что каждый житель может самостоятельно проверить подлинность денежных знаков. Российские банкноты содержат несколько уровней защиты, которые можно проверить без специального оборудования - визуально на просвет, тактильно или меняя угол обзора. Для надежности рекомендуется проверять не менее трех защитных элементов на каждой купюре.
Особое внимание стоит уделить защитной нити. "На модернизированной банкноте 5000 рублей образца 2023 года появилась новая голографическая нить шириной 5,5 мм, - пояснил заместитель начальника отдела наличного денежного обращения Виталий Черкавский. - При повороте купюры вы увидите, как цифры "5000" преобразуются в аббревиатуру "ЦБРФ".
Все обновленные банкноты постепенно поступают в обращение, при этом старые образцы остаются действительными и не требуют обязательного обмена. Подробную информацию о защитных признаках можно найти на официальном сайте Банка России или в мобильном приложении "Банкноты Банка России".
