Мотоциклист пострадал в ДТП на улице Мостовой в Ногликах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 августа 2025 года в поселке Ноглики произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и внедорожника. Как сообщает ТИА "Острова" в региональной ГИБДД, авария случилась около 8 утра на улице Мостовой, где мотоциклист получил телесные повреждения.

По предварительной информации, 44-летний водитель мотоцикла марки Suzuki Bandit двигался по главной дороге в южном направлении. На перекрестке он не справился с управлением и врезался в остановившийся внедорожник Kia Mohave. Сотрудники ГИБДД установили, что оба транспортных средства находились в исправном состоянии перед столкновением.

Мотоциклиста доставили в медицинское учреждение с травмами средней тяжести. Водитель внедорожника не пострадал. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, включая возможные нарушения ПДД со стороны участников ДТП. Следователи уже изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенных рядом с местом аварии.