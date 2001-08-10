В Стародубское загорелся внедорожник Toyota Surf
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В селе Стародубское на улице Набережной вспыхнул автомобиль Toyota Surf. Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание, обошлось без пострадавших.
14 августа в 10:22 диспетчеры Долинского пожарно-спасательного отряда получили сообщение о возгорании автомобиля. Как рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве ГО, ЧС и ПБ, уже через пять минут на место прибыли пожарные и приступили к тушению. К их приезду Toyota Surf на улице Набережная, 71 горела открытым пламенем, площадь возгорания достигла 6 квадратных метров.
Пожарные локализовали очаг пожара к 10:31, а к 10:42 полностью ликвидировали его. В тушении участвовали сотрудники отдельного поста пожарно-спасательной части №23 из Стародубского. На месте работали два человека и одна единица техники.
Жертв и пострадавших нет. Специалисты пока не установили причину возгорания, расследование продолжается.
