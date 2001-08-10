Тихоокеанское
За полгода на Сахалине выявили пять фальшивых банкнот крупного номинала
13:06, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Спасатели ищут пропавшего дайвера у острова Монерон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

У острова Монерон продолжаются масштабные поиски пропавшего дайвера. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального МЧС, к операции привлекли авиацию, специализированное судно и водолазные группы.

Экипаж вертолета Ми-8 с группой спасателей обследует акваторию, а спасательное судно "Отто Шмидт" проводит поисковые работы в районе исчезновения. Всего в операции задействовали 17 специалистов и 4 единицы техники, включая 8 сотрудников МЧС России.

"Мы используем все доступные средства для поиска пропавшего, - отметили в ведомстве. - Вертолет позволяет осматривать большие площади, а судно и водолазы проводят детальное обследование акватории". На данный момент поиски продолжаются, о результатах операция будет сообщено дополнительно.

