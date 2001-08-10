Тихоокеанское
информационное агентство
15 Августа 2025
Сейчас 08:19
79,77|93,06
За полгода на Сахалине выявили пять фальшивых банкнот крупного номинала
12:54, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пожарные спасли жилой дом в Чапаево

Пожарные спасли жилой дом в Чапаево

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Чапаево Корсаковского района пожарные предотвратили распространение огня на жилой дом, оперативно ликвидировав возгорание хозяйственной постройки. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам ГО, ЧС и ПБ, площадь пожара составила 120 квадратных метров.

Сигнал о возгорании поступил в диспетчерскую службу 14 августа в 21:35. Уже через пять минут первые расчеты пожарных прибыли на место происшествия. Огнеборцам удалось локализовать очаг возгорания к 22:26, а полностью ликвидировать пожар - к 23:50.

В тушении участвовали сотрудники местной пожарной части №22 (2 человека и 1 единица техники) и пожарно-спасательной части №4 из Корсакова (4 человека и 1 единица техники). Благодаря слаженным действиям спасателей удалось избежать человеческих жертв и предотвратить распространение огня на жилые строения. Специалисты сейчас устанавливают причину возгорания.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?