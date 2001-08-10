Пожарные спасли жилой дом в Чапаево

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Чапаево Корсаковского района пожарные предотвратили распространение огня на жилой дом, оперативно ликвидировав возгорание хозяйственной постройки. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам ГО, ЧС и ПБ, площадь пожара составила 120 квадратных метров.

Сигнал о возгорании поступил в диспетчерскую службу 14 августа в 21:35. Уже через пять минут первые расчеты пожарных прибыли на место происшествия. Огнеборцам удалось локализовать очаг возгорания к 22:26, а полностью ликвидировать пожар - к 23:50.

В тушении участвовали сотрудники местной пожарной части №22 (2 человека и 1 единица техники) и пожарно-спасательной части №4 из Корсакова (4 человека и 1 единица техники). Благодаря слаженным действиям спасателей удалось избежать человеческих жертв и предотвратить распространение огня на жилые строения. Специалисты сейчас устанавливают причину возгорания.