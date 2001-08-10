Иностранец похищал деньги у сахалинцев под предлогом сдачи жилья в аренду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершили расследование уголовного дела о мошенничестве с арендой жилья. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области, 27-летний иностранец обманул нескольких горожан, выдавая себя за агента по недвижимости.

Оперативники установили, что злоумышленник размещал в интернете фиктивные объявления о сдаче квартир. Получив предоплату, он переставал выходить на связь. При проверке обнаружили еще один эпизод - с карты 33-летнего жителя города пропали 3 тысячи рублей.

Сейчас подозреваемый находится под арестом за ранее совершенное преступление. Следователи продолжают проверять его возможную причастность к другим аналогичным случаям мошенничества в городе. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество).