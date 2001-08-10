Тихоокеанское
Иностранец похищал деньги у сахалинцев под предлогом сдачи жилья в аренду
Жительница Курильска открыто похитила смартфон с придомовой скамейки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Курильске задержали местную жительницу по подозрению в открытой краже смартфона. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, 42-летняя женщина похитила телефон, лежавший рядом с людьми на придомовой скамейке.

Сотрудники уголовного розыска установили, что подозреваемая заметила чужой сотовый телефон и решила им завладеть. Женщина открыто взяла гаджет стоимостью 25 тысяч рублей и скрылась с места преступления, после чего распорядилась похищенным по своему усмотрению.

Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На данный момент продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

