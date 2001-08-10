Мошенники похитили у жительниц Долинска почти 850 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Долинске зафиксировали два случая крупного мошенничества, где преступники использовали современные технологии для хищения денежных средств. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, общий ущерб от действий злоумышленников составил около 850 тысяч рублей.

В первом случае 21-летняя жительница города потеряла 28,5 тысяч рублей после звонка от лжесотрудника банка. Мужчина убедил девушку продиктовать код из SMS, после чего мошенники получили доступ к ее счету. Далее преступники создали видимость уголовного преследования, заставив жертву оформить кредитные карты на 31 тысячу рублей и перевести деньги на указанные номера. Полиция квалифицировала действия по части 2 статьи 159 УК РФ.

Во втором эпизоде 32-летняя женщина лишилась 809 975 рублей после звонка от мошенницы, представившейся сотрудником расчетно-кассового центра.

Злоумышленница убедила потерпевшую включить демонстрацию экрана и провести серию онлайн-покупок в магазине электроники. В результате женщина приобрела 5 дорогих смартфонов, которые поступили в распоряжение преступников. По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.