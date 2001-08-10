Автоинспекторы на Сахалине за сутки пресекли 141 нарушение ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине за минувшие сутки не произошло ни одного ДТП с пострадавшими, однако сотрудники ГИБДД выявили множество нарушений. Как сообщили ТИА "Острова" в региональной автоинспекции, инспекторы пресекли 141 нарушение правил дорожного движения, включая случаи управления автомобилями в нетрезвом виде.

Сотрудники дорожной полиции отстранили от управления четырех водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Еще 19 автомобилистов задержали за управление транспортом без прав либо после лишения водительского удостоверения. Среди других распространенных нарушений - тонировка стекол (9 случаев), непредоставление преимущества пешеходам (6 водителей) и нарушение правил перевозки детей (4 водителя).

Стационарные комплексы фото- и видеофиксации зарегистрировали 1980 нарушений ПДД. Большинство из них (1751 случай) связаны с превышением скорости. Также камеры зафиксировали 54 случая выезда на встречную полосу, 49 нарушений правил использования ремней безопасности и 14 проездов на запрещающий сигнал светофора. Восемь автомобилей отправили на штрафстоянку, а на четырех водителей составили административные материалы за неуплату штрафов в установленный срок.