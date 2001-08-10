В Приморье подросток без прав устроил смертельную аварию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Кировском районе Приморского края ночью 10 августа произошло смертельное ДТП. 16-летний подросток, не имеющий водительских прав, управлял автомобилем Nissan Juke и столкнулся с попутной Toyota Prius на трассе А-370 "Уссури", сообщает РИА VladNews.
Как сообщили в приморской прокуратуре, в результате аварии пассажир Nissan Juke погиб на месте, еще три человека, включая самого несовершеннолетнего водителя, получили травмы.
Ведомство признало законным возбуждение уголовного дела по факту нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности смерть человека, и взяла расследование под свой контроль.
