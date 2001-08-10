Тихоокеанское
информационное агентство
14 Августа 2025
Сейчас 12:21
79,60|93,39
Иностранец похищал деньги у сахалинцев под предлогом сдачи жилья в аренду
09:00, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Приморье подросток без прав устроил смертельную аварию

В Приморье подросток без прав устроил смертельную аварию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Кировском районе Приморского края ночью 10 августа произошло смертельное ДТП. 16-летний подросток, не имеющий водительских прав, управлял автомобилем Nissan Juke и столкнулся с попутной Toyota Prius на трассе А-370 "Уссури", сообщает РИА VladNews.

Как сообщили в приморской прокуратуре, в результате аварии пассажир Nissan Juke погиб на месте, еще три человека, включая самого несовершеннолетнего водителя, получили травмы.

Ведомство признало законным возбуждение уголовного дела по факту нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности смерть человека, и взяла расследование под свой контроль.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?