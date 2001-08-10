Полиция задержала сахалинца с партией героина для закладок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 40-летнего жителя Южно-Сахалинска, который хранил партию героина для последующего сбыта. Мужчина сотрудничал с подпольным интернет-магазином и занимался распространением наркотиков через систему закладок.

Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области, оперативники задержали подозреваемого в момент, когда он делал очередную закладку. При обыске у мужчины изъяли сверток с веществом, которое эксперты идентифицировали как смесь героина (диацетилморфина), 6-моноацетилморфина и ацетилкодеина общим весом 6,85 грамма.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ - покушение на незаконный сбыт наркотиков через интернет организованной группой в крупном размере. Задержанного поместили в изолятор временного содержания. Ведомство продолжает оперативную разработку цепочки поставщиков наркотических веществ в регионе.