В Южно-Курильске спасатели обнаружили четыре неразорвавшихся снаряда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Курильске на острове Кунашир спасатели обнаружили четыре неразорвавшихся снаряда времен Великой Отечественной войны. Опасные находки сделали в районе популярного у туристов горячего источника "Чайка", где сейчас работают саперы Министерства обороны.

Как сообщает ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам ГО, ЧС и ПБ, первый сигнал о находке поступил на пульт дежурного 12 августа около 10 часов утра. Пожарные прибыли на место через час и сразу начали осмотр территории. Уже через три минуты они обнаружили первый снаряд и огородили опасную зону.

При дальнейшем обследовании местности специалисты нашли еще три боеприпаса времен ВОВ. На место вызвали сотрудников полиции и саперов вооруженных сил, которые взяли ситуацию под контроль. К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас специалисты решают, как безопасно уничтожить опасные находки.