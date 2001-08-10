Суд приговорил жителя Томари к 7 годам колонии за убийство в доме престарелых

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Суд Сахалинской области вынес обвинительный приговор 58-летнему жителю Томари, убившему соседа по дому престарелых. Конфликт, произошедший из-за переключения телевизионных каналов, закончился смертельным ножевым ранением.

Как сообщает ТИА "Острова" в СУ СК РФ по Сахалинской области, трагедия произошла 21 апреля 2025 года в одной из комнат местного дома-интерната. Подсудимый вступил в спор с потерпевшим, который жаловался, что ночные переключения телеканалов мешают ему спать. В ходе ссоры мужчина схватил нож и нанес не менее пяти ударов в грудь и шею 64-летнему соседу, от которых тот скончался на месте.

Следствие провело полный комплекс необходимых мероприятий, собрав неопровержимые доказательства вины обвиняемого. Углегорский межрайонный суд признал подсудимого виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.