В Дальнем Востоке задержали 15 мигрантов-нелегалов, незаконно добывающих золото

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Мазановском округе Амурской области пресекли незаконную деятельность трудовых мигрантов. Прокуратура района совместно с сотрудниками УФСБ и регионального министерства природных ресурсов провели проверку соблюдения миграционного законодательства, пишет ИА "Порт Амур", со ссылкой на прокуратуру Амурской области.

На одном из участков в округе предприятие добывало драгоценные металлы. Золотодобычей занимались 15 иностранных граждан, у которых не было разрешений на этот вид работы и документов, позволяющих легально находиться в России.

По итогам проверки прокуратура и полиция возбудили административные дела в отношении мигрантов. Их обвиняют в работе без разрешения и нарушении правил пребывания в стране.

Всех 15 иностранных граждан выдворят за пределы России.

Кроме того, прокуратура проверит законность деятельности самого золотодобывающего предприятия, чтобы убедиться, что оно соблюдает правила недропользования.