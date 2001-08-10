В Приморье сотрудник РЖД погиб из-за укуса насекомого

Тихоокеанское
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Приморье 54-летний сотрудник РЖД скончался после укуса предположительно осы или пчелы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу федерации профсоюзов Приморья.

Мужчина почувствовал резкое ухудшение самочувствия, после чего скончался, несмотря на оказанную помощь в медицинском пункте. Федерация профсоюзов Приморья участвует в расследовании этого трагического случая.

