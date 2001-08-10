Мошенники похитили у сахалинки 160 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

35-летняя женщина из села Новотроицкое Анивского района стала жертвой преступников, которые за два дня выманили у нее крупную сумму денег. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, злоумышленники использовали сложную схему с поддельными звонками от сотрудников банка и сервиса "Госуслуги".

11 августа неизвестная женщина позвонила потерпевшей, представившись работником сотовой компании, и убедила передать паспортные данные и SMS-код. Вскоре мошенники, выдавая себя за сотрудников "Госуслуг" и банков, убедили женщину оформить кредит на 166 тысяч рублей под предлогом "блокировки" якобы взломанного личного кабинета.

12 августа преступники заставили жертву перевести 160 тысяч рублей на карту подруги в Ставрополе, убедив, что это "безопасная ячейка". Как рассказали в полиции, женщина осознала обман только при попытке злоумышленников выманить оставшиеся деньги. Следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ о мошенничестве с причинением значительного ущерба.