09:22, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске Honda сбила мотоциклиста без прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ранним утром 13 августа в Южно-Сахалинске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и мотоцикла. По предварительной информации, виновником аварии стал водитель Honda, не уступивший дорогу мотоциклисту.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной ГИБДД, 27-летний водитель Honda Fit двигался по улице Дружбы и при повороте налево не предоставил преимущество мотоциклу Regulmoto Sport. В результате произошло столкновение, в котором пострадал 32-летний мотоциклист. Полиция установила, что у него не было водительского удостоверения.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП. Точные обстоятельства происшествия и степень вины участников предстоит установить в ходе расследования.

