Сахалинка ударила полицейского при задержании пьяного водителя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Холмске возбудили уголовное дело против 38-летней местной жительницы, которая напала на сотрудника ГИБДД. Женщина ударила полицейского несколько раз, когда тот пытался доставить в отдел её сожителя, управлявшего автомобилем в пьяном виде.

Как сообщает ТИА "Острова" в СУ СК РФ по Сахалинской области, инцидент произошёл 27 июля 2025 года. Инспекторы остановили автомобиль из-за нарушения правил маневрирования и обнаружили, что водитель пьян. Когда полицейские попытались доставить мужчину в служебную машину, его сожительница, также находившаяся в состоянии опьянения, набросилась на одного из сотрудников. Она нанесла ему не менее трёх ударов в грудь и один в лицо.

После нападения женщину задержали и доставили в отдел. Сейчас следователи допрашивают участников конфликта, изымают записи с видеорегистраторов и ищут свидетелей, чтобы закрепить доказательства по делу. Обвиняемой грозит наказание по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).