Сахалинские автоинспекторы задержали водителя, находящегося в федеральном розыске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Subaru Levorg, за рулем которого находился 41-летний мужчина. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, проверка документов выявила, что водитель числится в федеральном розыске.

Инспекторы ДПС оперативно-служебного реагирования остановили подозрительный автомобиль для плановой проверки. При сверке данных выяснилось, что мужчину разыскивают по части 2 статьи 264 УК РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия.

После установления личности сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя и передали его оперативным работникам для проведения дальнейших следственных действий. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства дела, по которому мужчина находился в розыске.