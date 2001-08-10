Тихоокеанское
информационное агентство
13 Августа 2025
Сейчас 11:43
79,87|92,86
В Южно-Сахалинске Honda сбила мотоциклиста без прав
10:28, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске мотоциклист без прав протаранил внедорожник

В Южно-Сахалинске мотоциклист без прав протаранил внедорожник

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

11 августа около 18:10 возле дома 72/3 по улице Украинской в Южно-Сахалинске столкнулись мотоцикл и внедорожник. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном ГИБДД, водитель мотоцикла не имел прав на управление транспортным средством.

По предварительной информации, 50-летний мужчина на незарегистрированном мотоцикле Yamaha врезался в выезжавший со двора автомобиль Toyota Land Cruiser. В результате аварии мотоциклист получил травмы, его госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия. Особое внимание они уделяют факту управления мотоциклом без соответствующего водительского удостоверения и отсутствию регистрации транспортного средства.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?