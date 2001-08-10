В Южно-Сахалинске мотоциклист без прав протаранил внедорожник

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

11 августа около 18:10 возле дома 72/3 по улице Украинской в Южно-Сахалинске столкнулись мотоцикл и внедорожник. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном ГИБДД, водитель мотоцикла не имел прав на управление транспортным средством.

По предварительной информации, 50-летний мужчина на незарегистрированном мотоцикле Yamaha врезался в выезжавший со двора автомобиль Toyota Land Cruiser. В результате аварии мотоциклист получил травмы, его госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия. Особое внимание они уделяют факту управления мотоциклом без соответствующего водительского удостоверения и отсутствию регистрации транспортного средства.