12 пьяных водителей задержали на дорогах Сахалина за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Госавтоинспекции за последние 24 часа выявили более сотни нарушений правил дорожного движения. Как сообщили ТИА "Острова" в региональной автоинспекции, в числе нарушителей оказались 12 пьяных водителей и столько же граждан, управлявших машинами без прав.

Автоинспекторы задержали 14 водителей с тонировкой, превышающей допустимые нормы, и одного - с неисправной системой глушителя. Также правоохранители выявили случаи выезда на встречную полосу, нарушения при перевозке детей и отказ уступать дорогу пешеходам. За неуплату штрафов ГИБДД составила 12 административных протоколов.

Стационарные камеры зафиксировали 1091 нарушение, включая 755 случаев превышения скорости и 80 - непристегнутых ремней безопасности. Шесть автомобилей нарушителей отправили на штрафстоянку.