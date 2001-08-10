Тихоокеанское
информационное агентство
13 Августа 2025
Сейчас 11:43
79,87|92,86
В Южно-Сахалинске Honda сбила мотоциклиста без прав
09:53, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

12 пьяных водителей задержали на дорогах Сахалина за сутки

12 пьяных водителей задержали на дорогах Сахалина за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Госавтоинспекции за последние 24 часа выявили более сотни нарушений правил дорожного движения. Как сообщили ТИА "Острова" в региональной автоинспекции, в числе нарушителей оказались 12 пьяных водителей и столько же граждан, управлявших машинами без прав.

Автоинспекторы задержали 14 водителей с тонировкой, превышающей допустимые нормы, и одного - с неисправной системой глушителя. Также правоохранители выявили случаи выезда на встречную полосу, нарушения при перевозке детей и отказ уступать дорогу пешеходам. За неуплату штрафов ГИБДД составила 12 административных протоколов.

Стационарные камеры зафиксировали 1091 нарушение, включая 755 случаев превышения скорости и 80 - непристегнутых ремней безопасности. Шесть автомобилей нарушителей отправили на штрафстоянку.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?