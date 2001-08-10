Сахалинка, желая выиграть в лотерею, потеряла более 20 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

45-летняя женщина обратилась в полицию после того, как мошенники убедили её перевести деньги под предлогом гарантированного выигрыша. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области, злоумышленники действовали через мессенджер, используя схему с фальшивыми розыгрышами.

Женщина участвовала в розыгрышах сахалинского блогера, каждый раз внося по 2 тысячи рублей, но так и не получила приз. 11 августа она увидела сообщение о "специальном розыгрыше для неудачливых участников" - якобы первые 10 человек, переведшие 10 тысяч рублей, гарантированно получат по 100 тысяч. Поверив обещаниям, она отправила деньги, но мошенники продолжили вымогать средства под разными предлогами: "увеличение шансов", "оформление выигрыша" и другие. В итоге общая сумма потерь составила 20 700 рублей.

Следователи квалифицировали действия злоумышленников по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество в значительном размере). Сейчас полиция устанавливает личность преступника и ищет возможных соучастников.