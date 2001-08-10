Сахалинка, желая выиграть в лотерею, потеряла более 20 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
45-летняя женщина обратилась в полицию после того, как мошенники убедили её перевести деньги под предлогом гарантированного выигрыша. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области, злоумышленники действовали через мессенджер, используя схему с фальшивыми розыгрышами.
Женщина участвовала в розыгрышах сахалинского блогера, каждый раз внося по 2 тысячи рублей, но так и не получила приз. 11 августа она увидела сообщение о "специальном розыгрыше для неудачливых участников" - якобы первые 10 человек, переведшие 10 тысяч рублей, гарантированно получат по 100 тысяч. Поверив обещаниям, она отправила деньги, но мошенники продолжили вымогать средства под разными предлогами: "увеличение шансов", "оформление выигрыша" и другие. В итоге общая сумма потерь составила 20 700 рублей.
Следователи квалифицировали действия злоумышленников по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество в значительном размере). Сейчас полиция устанавливает личность преступника и ищет возможных соучастников.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:22 Сегодня В Южно-Сахалинске Honda сбила мотоциклиста без прав
09:29 Сегодня Мошенники похитили у сахалинки 160 тысяч рублей
09:58 Сегодня В Приморье сотрудник РЖД погиб из-за укуса насекомого
09:11 Сегодня На Сахалине за сутки зафиксировали более 1500 нарушений ПДД
17:42 7 Августа Фестиваль "Искусство Жизни" открывает третий сезон на Сахалине
10:15 8 Августа Сахалинский предприниматель похитил 21 миллион бюджетных средств
15:11 7 Августа Южные районы Сахалина 8 августа ожидают сильные дожди
14:18 7 Августа Пассажиры раскрасили гигантскую карту России в аэропорту Южно-Сахалинска
09:24 18 Июля Жители холмской пятиэтажки блокируют проведение капитального ремонта
17:30 18 Июля В Южно-Сахалинске ограничат движение на трех улицах из-за ремонтных работ
17:04 22 Июля В Аниве отец пытался спасти тонущего сына и погиб вместе с ним
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
Выбор редакции
- 11:58 Вчера Экспорт рыбы из Приморья и Сахалина за неделю вырос почти вчетверо
- 11:23 11 Августа В Южно-Сахалинске наградили активистов за вклад в развитие спорта
- 12:27 8 Августа В Южно-Сахалинске провели мастер-класс по нивхским орнаментам
- 17:42 7 Августа Фестиваль "Искусство Жизни" открывает третий сезон на Сахалине
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?