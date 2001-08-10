Два ранее судимых сахалинца пытались

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Охинском районе задержали двух мужчин, требовавших у жителя миллион рублей под угрозой расправы. Инцидент произошел 3 августа в поселке Тунгор, где злоумышленники пришли в квартиру 57-летнего мужчины и под угрозами потребовали крупную сумму денег.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской полиции, оба подозреваемых ранее неоднократно судимы, а теперь им грозит обвинение по статье о вымогательстве в особо крупном размере.

Злоумышленники, 45 и 41 года, изначально принуждали потерпевшего перевести сразу 1 миллион рублей, но из-за банковского лимита в 50 тысяч рублей операция не состоялась. Тогда они потребовали ежедневные переводы по этой сумме, пока не будет собрана нужная им цифра. После этого мужчины покинули квартиру.

Следственный отдел Охинского ОМВД возбудил уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство группой лиц с угрозой насилия). Суд удовлетворил ходатайство следователей и отправил обвиняемых под стражу. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства преступления, включая возможную причастность задержанных к другим аналогичным эпизодам.