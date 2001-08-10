Два ранее судимых сахалинца пытались "выбить" из земляка миллион рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Охинском районе задержали двух мужчин, требовавших у жителя миллион рублей под угрозой расправы. Инцидент произошел 3 августа в поселке Тунгор, где злоумышленники пришли в квартиру 57-летнего мужчины и под угрозами потребовали крупную сумму денег.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской полиции, оба подозреваемых ранее неоднократно судимы, а теперь им грозит обвинение по статье о вымогательстве в особо крупном размере.
Злоумышленники, 45 и 41 года, изначально принуждали потерпевшего перевести сразу 1 миллион рублей, но из-за банковского лимита в 50 тысяч рублей операция не состоялась. Тогда они потребовали ежедневные переводы по этой сумме, пока не будет собрана нужная им цифра. После этого мужчины покинули квартиру.
Следственный отдел Охинского ОМВД возбудил уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство группой лиц с угрозой насилия). Суд удовлетворил ходатайство следователей и отправил обвиняемых под стражу. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства преступления, включая возможную причастность задержанных к другим аналогичным эпизодам.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:22 Сегодня В Южно-Сахалинске Honda сбила мотоциклиста без прав
09:29 Сегодня Мошенники похитили у сахалинки 160 тысяч рублей
09:58 Сегодня В Приморье сотрудник РЖД погиб из-за укуса насекомого
09:11 Сегодня На Сахалине за сутки зафиксировали более 1500 нарушений ПДД
17:42 7 Августа Фестиваль "Искусство Жизни" открывает третий сезон на Сахалине
10:15 8 Августа Сахалинский предприниматель похитил 21 миллион бюджетных средств
15:11 7 Августа Южные районы Сахалина 8 августа ожидают сильные дожди
14:18 7 Августа Пассажиры раскрасили гигантскую карту России в аэропорту Южно-Сахалинска
09:24 18 Июля Жители холмской пятиэтажки блокируют проведение капитального ремонта
17:30 18 Июля В Южно-Сахалинске ограничат движение на трех улицах из-за ремонтных работ
17:04 22 Июля В Аниве отец пытался спасти тонущего сына и погиб вместе с ним
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
Выбор редакции
- 11:58 Вчера Экспорт рыбы из Приморья и Сахалина за неделю вырос почти вчетверо
- 11:23 11 Августа В Южно-Сахалинске наградили активистов за вклад в развитие спорта
- 12:27 8 Августа В Южно-Сахалинске провели мастер-класс по нивхским орнаментам
- 17:42 7 Августа Фестиваль "Искусство Жизни" открывает третий сезон на Сахалине
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?