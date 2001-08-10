Тихоокеанское
информационное агентство
13 Августа 2025
Сейчас 11:42
79,87|92,86
В Южно-Сахалинске Honda сбила мотоциклиста без прав
09:01, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В районе Ключевского вулкана на Камчатке разрушена дамба на реке

В районе Ключевского вулкана на Камчатке разрушена дамба на реке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке оказалась разрушена дамба в районе реки Студеной Усть-Камчатского района. Речь идет о защитной насыпи, построенной в 2023 году для отсечения водотока между правым и левым течением реки. Сейчас вода течет по обоим рукавам реки, сообщает ТК "41 Регион".

Как отметили в Минприроды, насысь не являлась капитальным сооружением. Ее параметры были приняты с учетом существующей в 2023 году гидрологической обстановки.

В настоящее время в связи с возросшей вулканической активностью усилилось таяние ледников, соответственно увеличилась мощность водного потока, воздействующего на защитную насыпь, что и привело к ее разрушению.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?