В районе Ключевского вулкана на Камчатке разрушена дамба на реке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке оказалась разрушена дамба в районе реки Студеной Усть-Камчатского района. Речь идет о защитной насыпи, построенной в 2023 году для отсечения водотока между правым и левым течением реки. Сейчас вода течет по обоим рукавам реки, сообщает ТК "41 Регион".

Как отметили в Минприроды, насысь не являлась капитальным сооружением. Ее параметры были приняты с учетом существующей в 2023 году гидрологической обстановки.

В настоящее время в связи с возросшей вулканической активностью усилилось таяние ледников, соответственно увеличилась мощность водного потока, воздействующего на защитную насыпь, что и привело к ее разрушению.