В Долинске пожарные оперативно потушили возгорание в многоквартирном доме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

10 августа вечером в одной из квартир на улице Сахалинской загорелся холодильник. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе областного казённого учреждения "Пожарно-спасательная служба Сахалинской области", пожарные прибыли на место через 4 минуты после вызова и предотвратили распространение огня.

Расчет пожарно-спасательной части №23 Долинска обнаружил открытое горение холодильника и сильное задымление. Огнеборцы локализовали возгорание на площади 1 квадратный метр к 19:20, а уже через 8 минут полностью ликвидировали пожар. В операции участвовали 5 спасателей и 1 единица техники.

К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас специалисты выясняют причины возгорания бытовой техники. Как отметили в пожарной службе, оперативное реагирование помогло избежать более серьезных последствий для жилого дома.