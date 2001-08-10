Тихоокеанское
информационное агентство
12 Августа 2025
Сейчас 05:19
79,67|92,95
Житель Сахалина украл 700 тысяч рублей во время переезда сожительницы
11:48, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Сахалина украл 700 тысяч рублей во время переезда сожительницы

Житель Сахалина украл 700 тысяч рублей во время переезда сожительницы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники следственного отделения ОМВД России "Анивский" завершили расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя села Пятиречье. Молодому человеку предъявили обвинение в краже 700 тысяч рублей, совершенной в мае этого года.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области, инцидент произошел 1 мая 2025 года, когда подозреваемый вместе со своей сожительницей приехал в квартиру ее бывшего мужа за вещами. Во время сбора вещей мужчина заметил в шкафу сверток с деньгами и решил его похитить. Позже он выяснил, что в свертке находилось 700 тысяч рублей, завернутых в фольгу и перетянутых резинкой.

После кражи обвиняемый пытался скрыть следы преступления - сначала закопал деньги в лесу, затем частично потратил их на личные нужды. При задержании он добровольно вернул 430 тысяч рублей. Следствие квалифицировало его действия как кражу в крупном размере (п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ). Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?