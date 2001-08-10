Житель Сахалина украл 700 тысяч рублей во время переезда сожительницы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники следственного отделения ОМВД России "Анивский" завершили расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя села Пятиречье. Молодому человеку предъявили обвинение в краже 700 тысяч рублей, совершенной в мае этого года.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области, инцидент произошел 1 мая 2025 года, когда подозреваемый вместе со своей сожительницей приехал в квартиру ее бывшего мужа за вещами. Во время сбора вещей мужчина заметил в шкафу сверток с деньгами и решил его похитить. Позже он выяснил, что в свертке находилось 700 тысяч рублей, завернутых в фольгу и перетянутых резинкой.

После кражи обвиняемый пытался скрыть следы преступления - сначала закопал деньги в лесу, затем частично потратил их на личные нужды. При задержании он добровольно вернул 430 тысяч рублей. Следствие квалифицировало его действия как кражу в крупном размере (п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ). Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.