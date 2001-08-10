В Южно-Сахалинске задержали рецидивиста за кражу автомобильного аккумулятора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске полиция задержала 30-летнего рецидивиста, подозреваемого в краже автомобильного аккумулятора стоимостью 20 тысяч рублей. Преступление произошло в вечернее время на улице Пуркаева, где злоумышленник воспользовался незащищенностью припаркованного автомобиля.

Как сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, 20-летний владелец автомобиля обратился в полицию с заявлением о краже. Оперативники уголовного розыска быстро вычислили подозреваемого - им оказался местный житель с криминальным прошлым.

По данным следствия, злоумышленник гулял по городу, когда заметил автомобиль. Мужчина быстро снял аккумулятор и скрылся, после чего продал его в ближайшем пункте скупки. В настоящее время фигурант уже находится под арестом за другое преступление, а по факту кражи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба).