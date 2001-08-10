На Сахалине иностранка предстанет перед судом за использование фальшивого документа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Углегорске возбудили уголовное дело против 26-летней иностранной гражданки, подозреваемой в использовании поддельной миграционной карты. Женщина приобрела фальшивый документ у неизвестных лиц и попыталась зарегистрироваться с ним в местном УВМ.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, 6 марта 2025 года подозреваемая принесла в отдел по вопросам миграции подложную миграционную карту. Сотрудник ведомства сразу заподозрил подделку и направил документ на экспертизу. Специалисты подтвердили, что бланк не соответствует установленному образцу.

Следствие установило, что женщина намеренно приобрела поддельный документ у неустановленных лиц. Как рассказали ТИА "Острова" в правоохранительных органах, фигурантке грозит наказание по части 5 статьи 327 УК РФ. В зависимости от решения суда, ей могут назначить штраф до 80 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, либо арест на срок до полугода. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.