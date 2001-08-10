Сахалинец обокрал случайного собутыльника на автобусной остановке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске задержали подозреваемого в краже 63 тысяч рублей у местного жителя. Преступление произошло на остановке после совместного распития спиртного, а фигурантом оказался ранее судимый 48-летний мужчина.

Как сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по городу Южно-Сахалинску, 27 июля 53-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже денег. Оперативники уголовного розыска быстро установили подозреваемого - им оказался местный житель с криминальным прошлым.

По данным следствия, заявитель познакомился с фигурантом на улице, после чего они решили выпить. Во время общения злоумышленник заметил у потерпевшего крупную сумму и тайно вытащил деньги из сумки. Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, подозреваемый продолжил беседу, а затем скрылся и потратил украденное на личные нужды. Сейчас в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о краже с причинением значительного ущерба, а суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.