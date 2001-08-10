На Сахалине за выходные произошло 6 ДТП с пострадавшими
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За выходные дни на Сахалинских дорогах произошло шесть аварий, в которых один человек погиб и семеро получили травмы. ГИБДД региона усилила контроль и за несколько дней выявила почти 400 нарушений, включая задержание десятков пьяных водителей и лиц, лишенных прав.
Как сообщили ТИА "Острова" в областной Госавтоинспекции, сотрудники ведомства в ходе рейдов отстранили от управления 34 водителей, находившихся в состоянии опьянения. Еще 43 человека задержали за управление транспортом без прав либо после лишения водительского удостоверения судом.
Кроме того, инспекторы привлекли к ответственности 26 автомобилистов с тонированными стеклами, 18 - за не пристегнутые ремни безопасности, а также 15 - за нарушения перевозки детей. Отдельно отметили случаи выезда на встречную полосу (10 водителей) и управление незарегистрированными машинами (6 нарушителей). Как рассказали ТИА "Острова" в ведомстве, на спецстоянки отправили 33 автомобиля, а 28 водителей получили штрафы за просроченные платежи по предыдущим нарушениям.
Также зафиксировали нарушения среди пешеходов: четверо граждан переходили дорогу с нарушением правил. Власти напоминают, что подобные рейды продолжатся - в 2025 году безопасность на дорогах остается одним из приоритетов региональных властей.
