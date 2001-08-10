Пожарные потушили возгорание дачного дома в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ночь на 6 августа в садовом товариществе "Энтузиаст" загорелся одноэтажный дачный дом. Пожарные полностью потушили возгорание за полтора часа, никто не пострадал.

Как сообщили ТИА "Острова" в ГУ МЧС по Сахалинской области, вызов поступил в 03:21. Уже через 6 минут первые расчеты прибыли на место. Огнеборцы локализовали пожар к 03:39, а к 04:53 полностью ликвидировали его на площади 30 квадратных метров.

На месте работали 11 сотрудников МЧС и 2 единицы спецтехники. Как отметили в ведомстве, обошлось без жертв и пострадавших. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания в дачном доме на улице Светлой.