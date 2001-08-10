На Сахалине за сутки выявили 124 нарушения ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшие сутки на дорогах Сахалина произошло одно ДТП с пострадавшим, при этом инспекторы выявили 124 нарушения ПДД. Как рассказали ТИА "Острова" в Госавтоинспекции региона, среди задержанных оказались 4 пьяных водителя и 13 автомобилистов, лишенных прав.

В ходе рейдов 6 августа сотрудники ГИБДД отстранили от управления четырех нетрезвых водителей. Еще 13 человек попались за рулем, несмотря на лишение водительских прав или отсутствие таковых. Пять автомобилей нарушителей отправили на штрафстоянку.

Комплексы фотовидеофиксации за сутки зарегистрировали 1037 нарушений. Больше всего водителей (875 случаев) превысили скорость. Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений также выявил 56 случаев не пристегнутых ремней безопасности, 9 выездов на встречную полосу и 3 факта не предоставления преимущества пешеходам. Отдельно инспекторы оштрафовали 6 автомобилистов с тонировкой стекол и 3 водителей за неуплаченные штрафы.