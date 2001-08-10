На Сахалине за сутки выявили 124 нарушения ПДД
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За минувшие сутки на дорогах Сахалина произошло одно ДТП с пострадавшим, при этом инспекторы выявили 124 нарушения ПДД. Как рассказали ТИА "Острова" в Госавтоинспекции региона, среди задержанных оказались 4 пьяных водителя и 13 автомобилистов, лишенных прав.
В ходе рейдов 6 августа сотрудники ГИБДД отстранили от управления четырех нетрезвых водителей. Еще 13 человек попались за рулем, несмотря на лишение водительских прав или отсутствие таковых. Пять автомобилей нарушителей отправили на штрафстоянку.
Комплексы фотовидеофиксации за сутки зарегистрировали 1037 нарушений. Больше всего водителей (875 случаев) превысили скорость. Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений также выявил 56 случаев не пристегнутых ремней безопасности, 9 выездов на встречную полосу и 3 факта не предоставления преимущества пешеходам. Отдельно инспекторы оштрафовали 6 автомобилистов с тонировкой стекол и 3 водителей за неуплаченные штрафы.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:15 Сегодня Сахалинский предприниматель похитил 21 миллион бюджетных средств
09:51 Сегодня В Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело за фиктивную регистрацию мигрантов
09:56 Сегодня Полиция задержала охинца за кражу денег у семьи друга
09:06 Сегодня Подросток в Корсакове украл велосипед, чтобы его разобрать
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
12:23 1 Августа Студенты СахГУ осваивают стрельбу из автомата Калашникова
09:25 1 Августа Полиция Корсакова задержала местного жителя за выращивание 63 кустов конопли
11:37 11 Июля Судебные приставы Сахалина отработали действия при угрозе теракта
09:24 18 Июля Жители холмской пятиэтажки блокируют проведение капитального ремонта
12:38 9 Июля Сахалинский предприниматель расширяет производство натурального чая
17:30 18 Июля В Южно-Сахалинске ограничат движение на трех улицах из-за ремонтных работ
Выбор редакции
- 12:27 Сегодня В Южно-Сахалинске провели мастер-класс по нивхским орнаментам
- 17:42 Вчера Фестиваль "Искусство Жизни" открывает третий сезон на Сахалине
- 09:37 6 Августа Сахалинский музей открывает выставку о войне с Японией
- 14:20 5 Августа На Сахалине открыли выставку к Международному дню коренных народов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?