17-летний сахалинец украл у матери золото

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Невельске завершили расследование уголовного дела о краже золотых украшений на 41 тысячу рублей. 17-летний подросток похитил драгоценности у собственной матери, чтобы погасить долг перед приятелем.

Как сообщили ТИА "Острова" в следственном отделе ОМВД по Невельскому округу, инцидент произошел 9 марта 2025 года. Подросток, воспользовавшись отсутствием матери дома, проник в ее комнату и забрал из шкафа шкатулку с драгоценностями. Оттуда он изъял золотое кольцо и браслет общей стоимостью 41 тысячу рублей.

По данным следствия, молодой человек планировал продать украшения, чтобы рассчитаться с долгом перед другом. После кражи он покинул квартиру и распорядился похищенным по своему усмотрению. Следователи квалифицировали его действия по части 2 статьи 158 УК РФ как кражу с причинением значительного ущерба. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.