Полиция задержала охинца за кражу денег у семьи друга

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Охе подросток похитил 40 тысяч рублей из дома друга своей семьи. Полиция оперативно установила подозреваемого и вернула похищенные деньги законной владелице.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской полиции, 45-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением о пропаже денег. Следственно-оперативная группа выехала на место и быстро установила подозреваемого - им оказался молодой человек, друживший с сыном потерпевшей.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 5 августа. Подросток ночевал в доме друга, а утром, оставшись один, нашел и похитил пачку купюр из шкафа в спальне. После этого он разбудил приятеля, поспешно ушел и вскоре попал в поле зрения полиции. Стражи порядка изъяли украденные деньги и вернули их хозяйке.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.